Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo del Festival di Sanremo 2017 è stato assegnato a "Che sia benedetta", il brano scritto da Amara e Salvatore Mineo e presentato in gara da Fiorella Mannoia.



Il Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior arrangiamento, votato dai professori dell'orchestra, è stato invece assegnato a "Di rose e di spine", il brano scritto da Maurizio Fabrizio, Katia Astarita e Al Bano, con arrangiamento di Alterisio Paoletti, portato in gara da Al Bano.

Accedi alla web-app gratuita degli effettivi passaggi radiofonici delle canzoni di Sanremo in tempo reale, divisi per categorie Campioni e Nuove Proposte, calcolati da Radiomonitor su un panel di circa 350 emittenti monitorate in Italia.

© Radio Airplay powered by Rockol - riproduzione vietata.