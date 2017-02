Il Premio della Critica "Mia Martini" per la sezione Campioni del Festival di Sanremo 2017 va a Ermal Meta e alla sua "Vietato morire": il brano del cantautore si è aggiudicato 37 preferenze, cinque in più di quello ottenute da "Che sia benedetta", la canzone presentata in gara da Fiorella Mannoia. Sul gradino più basso del podio "Fatti bella per te" di Paola Turci, con 15 voti.



Il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla" per la sezione Campioni, invece, va a Fiorella Mannoia, con 37 voti. Seguono Francesco Gabbani con 27 voti e Ermal Meta con 24 voti.

