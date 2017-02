Ecco, di seguito, la scaletta della quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo 2017, con l'ordine di uscita dei 16 big arrivati in finale e degli ospiti:



Ingresso Carlo Conti



Esibizione dei Ladri di Carrozzelle con "Stravedo per la vita"



Carlo Conti apre il televoto per i 16 big arrivati in finale e spiega il meccanismo di voto



Tutti cantano Sanremo: gli eroi del quotidiano



Ingresso di Zucchero, che canta "Ci si arrende"



Ingresso di Maria De Filippi



Elodie: "Tutta colpa mia" (autori testo: Emma Marrone, Oscar Angiuli, Giovanni Pollex, Francesco Cianciola; autori musica: Oscar Angiuli, Giovanni Pollex, Francesco Cianciola)



Michele Zarrillo canta "Mani nelle mani" (testo e musica): Michele Zarrillo, Giampiero Artegiani



Sergio Sylvestre canta "Con te" (autore testo: Giorgia Todrani; autori musica: Sergio Sylvestre, Stefano Maiuolo)



Fiorella Mannoia canta "Che sia benedetta" (autore testo: Amara, Salvatore Mineo; autore musica: Amara)



Tutti cantano Sanremo: ingresso di Diana Del Bufalo, Giusy Buscemi e Alessandra Mastrondardi, protagoniste di "C'era una volta Studio Uno"



Fabrizio Moro: "Portami via" (autore testo: Fabrizio Mobrici; autori musica: Fabrizio Mobrici, Roberto Cardelli)



Alessio Bernabei - "Nel mezzo di un applauso" (autore testo: Roberto Casalino; autori musica: Dario Faini, Roberto Casalino, Vanni Casagrande)



Siparietto di Maurizio Crozza



Marco Masini canta "Spostato di un secondo" (testo e musica: Marco Masini, Diego Calvetti, Zibba)



Zucchero torna sul palco per cantare "Partigiano Reggiano" e per omaggiare Luciano Pavarotti con un duetto virtuale su "Miserere"



Paola Turci canta "Fatti bella per te" (testo e musica: Paola Turci, Giulia Anania, Davide Simonetta, Luca Chiaravalli)



Bianca Atzei canta "Ora esisti solo tu" (testo e musica: Francesco Silvestre)



Tutti cantano Sanremo: ingresso di Tina Kunakey Di Vita



Francesco Gabbani canta "Occidentali’s Karma" (autore testo: Fabio Ilacqua, Francesco Gabbani, Luca Chiaravalli; autori musica: Francesco Gabbani, Filippo Gabbani, Luca Chiaravalli)



Chiara canta "Nessun posto è casa mia" (testo e musica: Niccolo' Verrienti, Carlo Verrienti)



Clementino canta "Ragazzo fuori" (autori Testo: Clementino, Marracash; autori musica: Shablo, Zef)



Rita Pavone riceve il premio alla carriera "Città di Sanremo" e canta "Cuore"



Ermal Meta canta "Vietato morire" (testo e musica: Ermal Meta)



Lodovica Comello canta "Il cielo non mi basta" (testo e musica: Federica Abbate, Antonio Di Martino, Dario Faini, Fabrizio Ferraguzzo)



Ingresso sul palco di Enrico Montesano



Samuel canta "Vedrai" (autore testo: Samuel Umberto Romano; autori musica: Samuel Umberto Romano, Riccardo Onori, Christian Rigano)



Michele Bravi canta "Il diario degli errori" (autore testo: Alfredo Rapetti Mogol; autori musica: Federica Abbate, Giuseppe Anastasi)



Ingresso di Geppi Cucciari



Carlo Conti dà lo stop al televoto



Ingresso di Alvaro Soler, che canta un medley di "El mismo sol", "Sofia" e "Animal"



Carlo Conti e Maria De Filippi leggono la classifica dal 16° al 4° posto e aprono il televoto per la finalissima



Ingresso di Amara e Paolo Vallesi, che cantano "Pace"



Tutti cantano Sanremo: ingresso di Carlo Cracco



Tutti cantano Sanremo: ingresso di Emanuele Fasano



Collegamento con il DopoFestival



Stop al televoto per la finalissima



Assegnazione del Premio Sergio Bardotti per il Miglior testo e del premio Giancarlo Bigazzi per il miglior arrangiamento



Assegnazione del Premio della Critica Mia Martini per i Campioni della sala stampa Roof e del premio "Lucio Dalla" per i campioni della sala stampa radio e tv



Assegnazione del premio TIMusic al brano più ascoltato sulla piattaforma TIMusic tra i finalisti del Festival



Collegamento con Rocco Tanica



Annuncio vincitore del Festival di Sanremo 2017

