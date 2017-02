In concomitanza con la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2017, i cantanti in gara - 22 big, 8 "giovani" - consegneranno al mercato i rispettivi nuovi progetti discografici. Per alcuni si tratta di nuovo album in studio, per altri di repackaging, per altri ancora di raccolte di successi. Nelle pagine a seguire, abbiamo raccolto tutte le informazioni, artista per artista.

Accedi alla web-app gratuita degli effettivi passaggi radiofonici delle canzoni di Sanremo in tempo reale, divisi per categorie Campioni e Nuove Proposte, calcolati da Radiomonitor su un panel di circa 350 emittenti monitorate in Italia.

© Radio Airplay powered by Rockol - riproduzione vietata.