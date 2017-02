Si è ripetuto per la seconda sera consecutiva il "dream featuring": Angus Young è nuovamente salito sul palco dell'ANZ Stadium di Sidney insieme a Axl Rose, Slash e Duff McKagan ieri, 11 febbraio.

Stesso copione della sera precedente: il chitarrista ha suonato “Whole Lotta Rosie” e “Riff Raff", brani degli Ac/DC già cantati dal frontman dei Guns N' Roses in qualità di sostituto di Brian Johnson durante la parte finale del tour in supporto a "Rock or Bust". Ecco i nuovi video.

I Guns N' Roses proseguiranno nel loro tour nel continente australe ini febbraio, per poi spostarsi in Europa: l'unica data italiana della band losangelina è attesa per il prossimo 10 giugno all'Autodromo di Imola.