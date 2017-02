Si è svolta venerdì notte a Los Angeles la tradizionale cerimonia di gala che precede i Grammy e dedicata ogni anno ad un diverso personaggio della musica: "La MusiCares person of the year" del 2017 era Tom Petty, e a rendergli omaggio con performance delle sue canzoni c'erano i Foo Fighters, che hanno suonato "Honey Bee" e "Breakdown", Don Henley che ha cantato "Free' Fallin'", ma anche l'amica Stevie Nicks, Norah Jones, Jakob Dylan, Cage the Elephant, Dhani Harrison.

Lo stesso rocker della Florida ha preso la scena alla fine per alcuni brani con amici, tra cui "Don't come around here no more" con le Banglese, prima di chiudere in solitaria con "Running Down a Dream".

In passato, il premio è stato attribuito a Bruce Springsteen e, nel 2015, a Bob Dylan. Il cantautore, a differenza del Nobel, si presentò a ritirarlo, tenendo un epico discorso di 30 minuti.

Tradizionalmente la serata è a porte chiuse e con rigidissime regole che vietano le riprese da telefonini. Ma qualcuno è riuscito a filmare il discorso di accettazione di Petty, durato 11 minuti.

ecco la scaletta della serata, con tutti gli ospiti e le cover:

“Refugee” — Randy Newman

“You Wreck Me” — George Strait

“American Girl” — Elle King

“Hometown Blues” — Taj Mahal

“Time to Move On” — Norah Jones

“You Don’t Know How It Feels” — Jones

“Honey Bee” — Foo Fighters

“Break Down” — Foo Fighters e Gary Clark Jr.

“Walls” — The Lumineers

“Mary Jane's Last Dance” — Cage the Elephant

“The Waiting” — Jackson Browne

“Learning to Fly” — Browne

“Rebels” — Lucinda Williams

“Good Enough” — Gary Clark Jr.

“I Forgive It All” — Regina Spektor

“Southern Accents” — Lucinda Williams

“Love is a Long Road” — Jakob Dylan

“You Got Lucky” — The Head and the Heart

“Listen to Her Heart” — The Shelters

“Free Fallin’” — Don Henley

“Wildflowers” — Chris Hillman & Herb Pedersen

“Waiting for Tonight” — Tom Petty con le Bangles

“Don’t Come Around Here No More” — Tom Petty con le Bangles

“Stop Draggin’ My Heart Around” — Tom Petty con Stevie Nicks

“Insider” — Tom Petty con Stevie Nicks

“I Won’t Back Down” — Jeff Lynne

“Runnin’ Down a Dream” — Tom Petty