Sta bene, il rocker di Correggio. Ligabue ha postato un breve video su Facebook per rassicurare i fan dopo il rinvio delle prime date del tour nei palasport in supporto a "Made in Italy". Come riportato da Rockol, il Liga è stato costretto a posticipare l'inzio della serie di concerti indoor e le date PalaLottomatica di Roma il 3, 4, 6, 7 e 10 febbraio per un edema alle corde vocali, che gli ha imposto un riposo di dieci giorni.

"Mi era scesa la catena, ero un po' depresso dal momento che per la prima volta non potevo contare sul mio strumento che è la voce. Ora sto bene, ma soprattutto i medici mi hanno confermato possiamo cominciare. Siamo pronti per partire da Acireale, e iniziamo il tour in una città del sud", ha detto il rocker. Ecco il video.

L'inizio del tour di "Made in italy" è quindi fissato per martedì 14 febbraio al Pal'Art Hotel di Acireale (CT)