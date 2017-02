Appena arriva in sala stampa, Alvaro Soler corre a sedersi al bancone senza concedersi abbastanza ai fotografi (che lo fischiano) e comincia subito a rispondere alle domande dei giornalisti.

Il cantante spagnolo è ospite della finale del Festival di Sanremo 2017, in programma questa sera, sabato 11 febbraio: sul palco dell'Ariston eseguirà, in medley, "El mismo sol", "Sofia" dell'ultimo singolo "Animal". "Le proporrò con un arrangiamento più classico, ancora non ho provato con l'orchestra: è la prima volta che faccio una cosa del genere", dice.

Sul cast del Festival: "Sono contento che ci siano Michele Bravi, Lodovica Comello e Sergio Sylvestre: faccio il tifo per loro. Non mi dispiacerebbe duettare con Sergio".

Tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo il cantante sarà in Italia per tre concerti ospitati da Milano, Roma e Nonantola. In Italia, poi, il tour di Soler tornerà la prossima estate per un totale di dieci concerti: agli otto già annunciati negli scorsi giorni, se ne sono aggiunti altri due in programma l'11 agosto a Lignano Sabbiadoro e il 12 agosto a Senigallia.