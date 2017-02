Con quali modalità vota la Giuria di Qualità?

Pagnoncelli: "I giurati possono votare dall'inizio della serata fino all'ultima esecuzione e cambiare i loro voti fino all'ultimo. Dispongono di venti 'gettoni' che devono distribuire fra i cantanti, votandone almeno la metà. Stasera ci sono meno cantanti, ci saranno meno gettoni, e nella fase della finale i giurati avranno sei gettoni, da assegnare tre al preferito, due al secondo e uno al terzo"

(in proposito, qui le considerazioni di Rockol sulla Giuria di Qualità)

Erano davvero necessari 22 Campioni in gara?

"Se abbiamo fatto questi numero di ascolto in questi anni è perché ci sono tanti cantanti", risponde Carlo Conti, "perché la musica è stata al centro del programma. E il settore discografico, che ringrazio per la collaborazione, va aiutato.

L'ordine di uscita dei Campioni per stasera? Ancora non è pronto, verrà comunicato quanto prima. Speriamo.

