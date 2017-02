Risultati di ascolti in linea con gli ottimi livelli di quest'anno, quindi serenità al banco dell'organizzazione del Festival.

"Manca l'ultimo sprint" esordisce Carlo Conti prendendo la parola, poi annuncia gli ospiti musicali di questa sera (Zucchero, Alvaro Soler, il duetto Amara-Paolo Vallesi) e la presenza del giovane pianista Emanuele Fasano, di cui parliamo qui.

Argomento eliminazioni eccellenti (Ron, Al Bano e Gigi D'Alessio): ha pesato la giuria di qualità? "Le tre classifiche sono diverse fra loro, e la media ha determinato le esclusioni" dice Nando Pagnoncelli, rimandandoci a domani, domenica, per i dati numerici.

Ma, per esempio, le Nuove Proposte sono state votate più dei Campioni? e la Giuria di Qualità come ha votato per le Nuove Proposte? Questo si potrebbe dire, non influenzerebbe più nessuna votazione…

"Sul televoto stiamo riscontrando un aumento interessante" riconosce di direttore di Rai Uno. Che poi ribadisce, di nuovo, che i dati si potranno avere solo domani.

Carlo Conti derubrica a "goliardia" il video diffuso ieri sui social da Gigi D'Alessio.

Conti difende la "normalità" di questo Festival rispetto ai suoi due precedenti; non trova che sia particolarmente rivoluzionaria l'eliminazione di nomi importanti come quelli usciti ieri sera dalla gara, e sostiene che ogni anno è diverso dai precedenti.