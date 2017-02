La quarta serata di festival ha scremato ulteriormente il numero dei candidati alla vittoria finale. Dopo avere perso per strada le due coppie Nesli e Alice Paba e Raige e Giulia Luzi, a pagare dazio sono stati Al Bano, Ron, Giusy Ferreri e Gigi D’Alessio. I concorrenti rimasti in gara sono ora sedici. Vi proponiamo quindi per l’ultima volta le quotazioni delle varie agenzie di scommesse. Questa sera il gran finale!

Queste le quote proposte oggi, sabato 11 febbraio, da Snai. Per la vittoria finale, ci si ripete ancora una volta, la favorita è Fiorella Mannoia valutata a 1.60 (vale a dire che per ogni euro giocato se ne vincono 1.60), seguita da Sergio Sylvestre a 6; Fabrizio Moro a 7; Francesco Gabbani, Ermal Meta e Elodie a 8; Chiara, Marco Masini, Paola Turci e Michele Bravi a 25; Michele Zarrillo a 30; Lodovica Comello e Bianca Atzei a 35; Samuel a 50; Alessio Bernabei e Clementino a 75.

Queste invece le quote Sisal: Fiorella Mannoia sempre favorita a 1.60; a seguire Sergio Sylvestre a 7.50; Fabrizio Moro e Elodie a 9; Ermal Meta e Francesco Gabbani a 12; Marco Masini e Paola Turci a 20; Chiara e Michele Bravi a 25; Michele Zarrillo e Lodovica Comello a 33; Samuel e Alessio Bernabei a 50; Clementino e Bianca Atzei a 66.

L’agenzia Eurobet propone come favorito per la vittoria al festival (guarda un po’) Fiorella Mannoia a 1.65; poi Sergio Sylvestre e Fabrizio Moro a 5; Francesco Gabbani a 6; Ermal Meta a 8; Elodie a 11; Chiara a 13; Michele Bravi a 15; Michele Zarrillo a 21; Paola Turci e Marco Masini a 36; Samuel e Lodovica Comello a 41; Bianca Atzei a 61; Clementino a 67; Alessio Bernabei a 101.

Nesuna novità anche dopo l’esibizione di ieri sera. Il pensiero dei bookmakers è sempre orientato a dare per strafavorita Fiorella Mannoia. Sergio Sylvestre mantiene il suo ruolo di alternativa numero uno, anche se Fabrizio Moro gli si è quasi affiancato. Francesco Gabbani, Elodie e Ermal Meta gli altri soli nomi papabili per il successo a questa edizione del festival della canzone italiana. Dovesse vincere un nome al di fuori di questa cerchia sarebbe – per le agenzie di scommesse da noi prese in esame – una sorpresa.

Questa sera sapremo il nome del vincitore della sessantasettesima edizione del festival di Sanremo. Se qualcuno di voi crede di conoscerlo già ora, prima del verdetto finale della giuria, forse può valere la pena di puntare qualche euro. Anche solo per dire, a giochi finiti, ‘io l’avevo detto’.