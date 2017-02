Lele, vincitore del Festival di Sanremo 2017 nella categoria Nuove Proposte con "Ora mai", arriva in sala stampa ovviamente soddisfatto; con lui ci sono Maldestro, che ha ricevuto il Premio della Critica dalla sala stampa del Roof del Teatro Ariston, e Tommaso Pini, che ha vinto il Premio della Critica dalla sala stampa radio e tv.

"Ho poco da dire, se non che sono felicissimo per questo piccolo grande traguardo. Per me questa vittoria è motivo di grande orgoglio. Voglio costruire il mio percorso piano piano, mattone per mattone, passo dopo passo, con sacrificio e tranquillità", commenta Lele.

Maldestro: "Il Premio della Critica era il mio traguardo, sono contento così; adesso da qui bisogna andare avanti. A Sanremo si sono viste troppe meteore, negli ultimi anni: non vorrei che accadesse questo. Mi sento di rappresentare la puzza del furgone, quella che viene chiamata indie. Mi dicono che somiglio a De Gregori, ma in realtà sono il figlio riuscito male".

Tommaso Pini: "Devo ancora metabolizzare la notizia, che naturalmente mi rallegra. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per rendere possibile questo risultato".



Maldestro e Lele hanno scritto una canzone insieme: "Vediamo cosa succederà, se farla uscire o meno: sarebbe una cosa bella, dimostrare che la musica non ha barriere. Anche se veniamo da due mondi diversi, questi due mondi possono unirsi e tirare fuori qualcosa di bello", dice Maldestro. E Lele gli fa eco: "Veniamo da due mondi diversi, ma parliamo la stessa lingua".

Accedi alla web-app gratuita degli effettivi passaggi radiofonici delle canzoni di Sanremo in tempo reale, divisi per categorie Campioni e Nuove Proposte, calcolati da Radiomonitor su un panel di circa 350 emittenti monitorate in Italia.

© Radio Airplay powered by Rockol - riproduzione vietata.