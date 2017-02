Ecco, di seguito, la scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2017, con l'ordine di uscita dei cantanti in gara (i 4 finalisti delle Nuove Proposte e i 20 big) e degli ospiti:

Carlo Conti entra sul palco con i 4 finalisti della categoria Nuove Proposte e apre il televoto

Leonardo Lamacchia canta "Ciò che resta" (Testo e musica: Gianni Pollex, Mauro Lusini)

Lele canta "Ora mai" (Autori testo: Raffaele Esposito, Rory Di Benedetto, Rosario Canale; autore Musica: Raffaele Esposito)

Maldestro canta "Canzone per Federica" (testo e musica: Antonio Prestieri)

Francesco Guasti canta "Universo" (Autori testo: Francesco Guasti, Franscesco Musumeci, Francesco Ciccotti; autore Musica: Francesco Guasti)

Esibizione di Kitonb

Ingresso Carlo Conti e Maria De Filippi

Stop al televoto

Carlo Conti apre il televoto per i big

Ron canta "L’ottava meraviglia" (autore testo: Mattia del Forno; autori musica: Ron, Mattia Del Forno, Emiliano Mangia, Francesco Caprara)

Chiara canta "Nessun posto è casa mia" (testo e musica: Niccolo' Verrienti, Carlo Verrienti)

Samuel canta "Vedrai" (autore testo: Samuel Umberto Romano; autori musica: Samuel Umberto Romano, Riccardo Onori, Christian Rigano)

Al Bano canta "Di rose e di spine" (autore testo: Maurizio Fabrizio; autori musica: Maurizio Fabrizio, Katia Astarita)

Tutti cantano Sanremo - Nonno eroe a Nizza

Ermal Meta canta "Vietato morire" (testo e musica: Ermal Meta)

Michele Bravi canta "Il diario degli errori" (autore testo: Alfredo Rapetti Mogol; autori musica: Federica Abbate, Giuseppe Anastasi)

Tutti cantano Sanremo - Marìca Pellegrinelli

Fiorella Mannoia canta "Che sia benedetta" (autore testo: Amara, Salvatore Mineo; autore musica: Amara)

Clementino canta "Ragazzo fuori" (autori Testo: Clementino, Marracash; autori musica: Shablo, Zef)

Tutti cantano Sanremo - Antonella Clerici

Lodovica Comello canta "Il cielo non mi basta" (testo e musica: Federica Abbate, Antonio Di Martino, Dario Faini, Fabrizio Ferraguzzo)

Ingresso di Virginia Raffaele

Gigi D'Alessio canta "La prima stella" (testo e musica: Gigi D'Alessio)

Paola Turci canta "Fatti bella per te" (testo e musica: Paola Turci, Giulia Anania, Davide Simonetta, Luca Chiaravalli)

Ingresso di Marìca Pellegrinelli

Annuncio vincitore della categoria Nuove Proposte e consegna dei premi Leone d'argento e Luzzati Regione Liguria

Marco Masini canta "Spostato di un secondo" (testo e musica: Marco Masini, Diego Calvetti, Zibba)

Ingresso sul palco di Luca Zingaretti

Francesco Gabbani canta "Occidentali’s Karma" (autore testo: Fabio Ilacqua, Francesco Gabbani, Luca Chiaravalli; autori musica: Francesco Gabbani, Filippo Gabbani, Luca Chiaravalli)

Michele Zarrillo canta "Mani nelle mani" (testo e musica): Michele Zarrillo, Giampiero Artegiani

Bianca Atzei canta "Ora esisti solo tu" (testo e musica: Francesco Silvestre)

Omaggio a Giorgio Moroder cantato da Karen Harding: medley di "Take my breath away", "Hot stuff", "What a feeling" e "Call me"

Consegna a Giorgio Moroder del premio Città di Sanremo

Sergio Sylvestre canta "Con te" (autore testo: Giorgia Todrani; autori musica: Sergio Sylvestre, Stefano Maiuolo)

Elodie: "Tutta colpa mia" (autori testo: Emma Marrone, Oscar Angiuli, Giovanni Pollex, Francesco Cianciola; autori musica: Oscar Angiuli, Giovanni Pollex, Francesco Cianciola)

Fabrizio Moro: "Portami via" (autore testo: Fabrizio Mobrici; autori musica: Fabrizio Mobrici, Roberto Cardelli)

Giusy Ferreri: "Fa talmente male" (autore testo: Roberto Casalino; autori musica: Takagi, Ketra Roberto Casalino, Paolo Catalano)

Ingresso di Virginia Raffaele

Alessio Bernabei - "Nel mezzo di un applauso" (autore testo: Roberto Casalino; autori musica: Dario Faini, Roberto Casalino, Vanni Casagrande)

Stop al televoto

Esibizione di Robin Schulz con "Shed a light"

Collegamento con Rocco Tanica

Carlo Conti e Maria De Filippi leggono la classifica finale con i nomi dei 4 eliminati definitivamente

Collegamento con il DopoFestival