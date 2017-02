Durante la finale di Sanremo 2017 è stato assegnato a il “Premio TIMmusic” per il brano più ascoltato in streaming: lo ha vinto Francesco Gabbani con "Occidentali's karma".

Il premio è stato consegnato sul palco dell’Ariston da Giuseppe Recchi, presidente del gruppo TIM. La canzone di Gabbani è risultata la più ascoltata sull'app TIMmusic tra le 16 arrivati in finale, secondo i dati che sono stati rilevati nella giornata di oggi, 11 febbraio. E' la prima volta che al Festival viene quindi attribuito un premio basato solo su dati di ascolto in streaming.

In occasione del Festival TIMmusic, la piattaforma di TIM per la musica in streaming in cui sono presenti tutti i brani presentati nel corso della manifestazione, ha realizzato contenuti editoriali esclusivi nella sezione “Sanremo”: le RadioPlaylist dove i protagonisti della gara hanno raccontato la loro esperienza e fatto una selezione di canzoni per gli ascoltatori e i Radio Daily, una sintesi della giornata trascorsa nello Studio TIMmusic di Corso Matteotti, con curiosità e aneddoti.

TIMmusic è il servizio di streaming musicale dell'offerta entertainment di TIM, nonché la maggior la piattaforma digitale musicale in Italia: rappresenta il 20% del mercato digitale ed il 9% del mercato totale italiano.