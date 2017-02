Ripescato grazie al torneo a sei di ieri sera, giovedì 9 febbraio, Ron arriva in sala stampa per ricordare la ripubblicazione del suo disco dello scorso anno, il concerto previsto il 6 marzo e il tour che seguirà.

La prima domanda verte sulla (provvisoria) eliminazione di martedì sera:

"Ho fatto sette Festival, ma non ero abituato a un accadimento di questo genere. Ho avvertito un vuoto d'aria, ma non ho provato panico. Ho anzi valutato che così ho avuto l'opportunità di cantare per la seconda volta la mia canzone, "'L'ottava meraviglia', diversamente dai colleghi che hanno invece, però, avuto l'occasione di far ascoltare la cover che avevano preparato".

A proposito dei suoi Festival del passato: "Ogni volta che sono arrivato a Sanremo dopo la prima mi è regolarmente tornata alla mente l'immagine di me, Rosalino Cellamare sedicenne, davanti al microfono per cantare ' Pa' diglielo a ma', al Festival del 1970".

Accedi alla web-app gratuita degli effettivi passaggi radiofonici delle canzoni di Sanremo in tempo reale, divisi per categorie Campioni e Nuove Proposte, calcolati da Radiomonitor su un panel di circa 350 emittenti monitorate in Italia.

© Radio Airplay powered by Rockol - riproduzione vietata.