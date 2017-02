E il terzo giorno il festival riposò. Anzi, no. Altro che riposo. Il terzo giorno a Sanremo si è assegnato il primo dei premi in palio: la serata delle cover la fa sua Ermal Meta con la interpretazione di “Amara terra mia” di Domenico Modugno. Poi ci sono da registrare le prime due eliminazioni dal concorso che portano gli aspiranti alla vittoria finale al numero di venti. Le due coppie di concorrenti, Nesli e Alice Paba e Raige e Giulia Luzi, sono state eliminate.

Vediamo oggi venerdì 10 febbraio cosa propone la Snai. Per la vittoria finale sempre avanti a tutti Fiorella Mannoia, ora valutata a 1.70 (vale a dire che per ogni euro giocato se ne vincono 1.70), seguita da Sergio Sylvestre a 5.50; poi Fabrizio Moro e Francesco Gabbani a 9; Ermal Meta a 10; Elodie a 12; Chiara e Michele Zarrillo a 20; Gigi D’Alessio, Michele Bravi e Al Bano a 25; Lodovica Comello e Marco Masini a 33; Paola Turci, Giusy Ferreri, Samuel, Ron e Bianca Atzei a 50; Alessio Bernabei e Clementino a 75.

Queste invece le quote Sisal: Fiorella Mannoia è sempre la favorita numero uno a 1.70; a seguire Sergio Sylvestre a 6; Fabrizio Moro a 9; Elodie a 10; Michele Bravi, Ermal Meta e Francesco Gabbani a 16; Marco Masini e Albano a 18; Lodovica Comello, Chiara, Gigi D’Alessio e Paola Turci a 20; Michele Zarrillo a 25; Giusy Ferreri, Samuel e Alessio Bernabei a 50; Ron, Clementino e Bianca Atzei a 66.

L’agenzia Eurobet propone come favorito per la vittoria finale Fiorella Mannoia a 1.65; poi Sergio Sylvestre a 5; Fabrizio Moro e Francesco Gabbani a 9; Ermal Meta a 11; Elodie a 15; Michele Zarrillo e Michele Bravi a 17; Chiara a 21; Gigi D’Alessio 26; Lodovica Comello e Marco Masini a 31; Al Bano a 36; Giusy Ferreri e Paola Turci a 41; Ron, Bianca Atzei, Samuel, Clementino a 51; Alessio Bernabei a 71.

I bookmakers sono sicuri che il festival sarà vinto da Fiorella Mannoia, stando alla quota a lei affidata. Sergio Sylvestre sembra essere il suo unico sfidante. Fabrizio Moro e Francesco Gabbani sono nelle immediate retrovie. Elodie rispetto ai giorni precedenti ha perso credibilità, mentre ne ha acquistata – probabilmente dopo la bella esibizione nella serata di ieri – Ermal Meta. Si nota che le quote si sono alzate quasi tutte, come a voler ribadire da parte delle agenzie che ritengono difficile che ci possano essere sorprese al di fuori della rosa di nomi sopra riportata.

Il timore che aleggia in questi giorni è che le "rivelazioni" pubblicate via Wikipedia sull'andamento delle votazioni possano influenzare le variazioni delle quote delle scommesse.