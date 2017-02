Una storia del genere circolò anche sul conto dei Beatles, per poi venire smentita da uno degli stessi Fab Four, in anni recenti, che ridimensionò così così la clamorosa vulgata che era circolata per anni tra appassionati e addetti ai lavori.

L'ex Take That, ancora fresco del passaggio sul palco del teatro Ariston in occasione della sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo, ha raccontato al tabloid britannico "The Sun" di aver consumato cannabis a Buckingham Palace, la residenza della famiglia reale britannica. Incalzato dal cronista del red top, che gli chiedeva conto se fosse vera la leggenda secondo la quale avrebbe vomitato nel più sacro degli edifici del Regno Unito, Robbie Williams ha risposto:

"Vomitato a Buckingham Palace? No. Ma ho fumato una canna a Buckingham Palace"

Il fatto avrebbe avuto luogo nel giugno del 2012, quando il cantante si esibì per il Giubileo di Diamante della Regina Elisabetta.

Robbie Williams sarà di scena in Italia il prossimo 14 luglio allo stadio Bentegodi di Verona e il 17 al Collisioni Festival di Barolo.