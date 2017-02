Domani, nella finale di Sanremo 2017, per la prima volta nella storia del Festival, arriva un premio legato all’ascolto della musica in streaming con il “Premio TIMmusic”.

Il premio sarà consegnato sul palco dell’Ariston da Giuseppe Recchi, presidente del gruppo TIM, e sarà attribuito al brano più ascoltato sulla piattaforma di streaming, tra i 16 arrivati in finale, secondo i dati che verranno rilevati nella giornata di domani, 11 febbraio.

TIMmusic è il servizio di streaming musicale dell'offerta entertainment di TIM, nonché la maggior la piattaforma digitale musicale in Italia: rappresenta il 20% del mercato digitale ed il 9% del mercato totale italiano. Spiega Daniela Biscarini, Responsabile Multimedia Entertainment & Consumer Digital Services di TIM

“Stiamo crescendo e siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti con TIMmusic. Vogliamo continuare ad ampliare il nostro pubblico attraverso un’offerta premium, per avvicinare nuovi clienti alla musica in streaming. TIMmusic rappresenta il 20% del mercato digitale, con 600 mila clienti attivi nel 2016 e con la nostra App diamo anche un valore aggiuntivo dato dalla telefonia mobile, ma desideriamo offrire al mercato italiano di più. Per questo sarebbe auspicabile definire, con le major e i player del settore, un modello diverso, più funzionale al fine di creare nuove opportunità per estendere l’offerta della musica streaming massivamente garantendo qualità e legalità.

Tra le varie iniziative di TIM, sponsor unico questo sanremo, c'è la Data Room, che giornalmente fornisce un'analisi delle conversiazioni sul Festival, tra cui i momenti e gli artisti più twittati. TIM ha presentato al festival anche una serie di spot con un'inedita versione di “All night", la canzone del dj austriaco noto come Parov Stelar ballata dalo YouTuber Just Some Motion nella campagna.