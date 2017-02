Questa sera, venerdì 10 febbraio, conosceremo il nome del vincitore della categoria delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2017. In finale sono arrivati Francesco Guasti con "Universo", Leonardo Lamacchia con "Ciò che resta", Maldestro con "Canzone per federica" e Lele con "Ora mai". Durante la conferenza stampa di questa mattina, attualmente in corso - Rockol ne riferirà più tardi - il conduttore e direttore artistico del Festival Carlo Conti ha comunicato l'ordine di uscita dei quattro giovani arrivati in finale:



Leonardo Lamacchia - "Ciò che resta"

Lele - "Ora mai"

Maldestro - "Canzone per Federica"

Francesco Guasti - "Universo"

