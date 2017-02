Ci sono vite che diventano più grandi di chi le vive, e quella di Kurt Cobain quasi sicuramente era una di queste: inutile, quindi, giocarsi la carta dei "se" guardando indietro alla folgorante e dolorosa parabola del leader dei Nirvana, che oggi avrebbe compiuto cinquant'anni. Decifrarlo era impossibile allora e lo è ancora - e a maggior ragione - oggi.

Certo il genio di Seattle ha lasciato un vuoto enorme, sia musicale che affettivo: a patirlo sono stati i fan, certo, ma anche la prima linea dei suoi affetti, dalla moglie ai suoi compagni nella band di "Nevermind", passando per i tanti amici o colleghi che lo incrociavano nei backstage ammirandone il ciclopico talento, purtroppo accompagnato - come spesso accade - a una vis autodistruttiva che non gli ha lasciato scampo.

Per ricordarlo in occasione di quello che sarebbe stato il suo ingresso nella mezza età abbiamo selezionato quanto detto dopo la sua morte da chi lo conosceva meglio o da chi lo sentiva vicino, perché dotato dallo stesso tipo di talento: da Courtney Love a David Bowie, passando per Bob Dylan, Chuck Berry, Leonard Cohen, Pete Townshend e altri, ecco come Kurt Cobain è stato descritto da chi ha incrociato la sua vita con lui. Buona lettura!

(continua)