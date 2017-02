Tenetevi forte: uno degli artisti rock più amati potrebbe sbarcare in Italia, la prossima estate. Eddie Vedder, potrebbe tenere i suoi primi concerti solisti nel nostro paese, senza i Pearl Jam: Firenze, forse Taormina e Milano, a giugno.

E’ una (mezza) sorpresa: dopo i concerti italiani dei Pearl Jam praticamente fissati per il 2016 e poi cancellati poco prima dell’annuncio ufficiale, ci si aspettava una serie di show europei della band. Invece dovrebbe essere annunciato a breve il secondo tour nel secondo continente di Vedder dopo quello del 2012, e questa volta dovrebbe essere l’inclusa l’Italia.

Usiamo ancora il condizionale, per il momento: Rockol ha raccolto in anteprima informazioni da diverse fonti (tra cui gli affidabili e competenti PearlJamOnLine.it), ma per i dettagli completi bisognerà attendere la comunicazione ufficiale, per cui è questione di giorni se non di ore.

A Rockol risulta però da che ci sia una data praticamente certa di Vedder, a Firenze il 24 giugno. E che altre due siano in ballo, negli stessi giorni: la prima a Taormina, la seconda a Milano.

Per la data al Teatro Antico di Taormina si attende l’ok della Regione Sicilia (da tempo ci sono polemiche sui media locali sulla burocrazia per ottenere la disponibilità della location per concerti, che hanno riguardato pure le date di quest'anno: si era parlato anche di Sting e Aznavour).

Per Milano si parla degli Arcimboldi, dove Vedder avrebbe dovuto già suonare nel 2012. Ma nello stesso periodo c’è anche il Summer Festival all’Ippodromo.

Una conferma è arrivata dal fatto che il Firenze Rocks, che attualmente ha in cartellone gli Aerosmith il 23 e i System of a Down il 25 giugno, ha postato sui social nella giornata di ieri il teaser di un grosso annuncio. Assieme a Vedder dovrebbero esserci in cartellone i Cranberries (che hanno già una data fissata a Milano, il 12 giugno).

Va però ricordato che Vedder e i Pearl Jam hanno una storia di tour fissati e cancellati ore prima dell’annuncio - le date italiane di Vedder nel 2012 erano praticamente certe, Rockol al tempo ne ebbe conferma, ma vennero annullate poco prima della comunicazione, e lo stesso successe con le date dei PJ dell’anno scorso (tanto che il PostePay di Roma si lasciò sfuggire un annuncio prima del lancio ufficiale).

Ma i tour di Vedder vengono solitamente annunciati con 4 mesi di anticipo (quindi saremmo nei tempi corretti) e per stasera, 10 febbraio, è previsto l’invio di una newsletter dei Pearl Jam che potrebbe gettare un po’ di luce.

Insomma, incrociamo le dita e speriamo che questa volta si confermi tutto. Appena avremo maggiori informazioni o ufficializzazioni, ve ne daremo conto, ovviamente.