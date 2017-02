Il duo Macklemore & Ryan Lewis ha deciso di non far partecipare il poprio nuovo album "This Unruly Mess I’ve Made" alla competizione dei Grammy Awards 2017, secondo quanto riporta "SP". I motivi di questa scelta al momento non sono ancora noti.

Macklemore & Ryan Lewis nel 2014 portarono a casa ben quattro Grammy nel 2014 con il loro debutto "The Heist", che vinse come "Best Rap Album" fra l'altro, lasciando indietro i lavori di Kendrick Lamar, Kanye West, Jay Z e Drake. In quell'occasione Macklemore si scusò personalmente con Lamar per la vittoria.

Anche Frank Ocean ha deciso di non far partecipare i suoi due dischi del 2016, "Blonde" ed "Endless": ha scelto di fare un passo indietro in quanto ritiene datato il meccanismo di giudizio e attribuzione dei Grammy.