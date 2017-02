Chi spera in una reunion dei Kinks può - almeno per ora - mettersi il cuore in pace. Ma Dave Davies, co-fondatore della band, sta per sfornare un nuovo album solista realizzato col figlio Russ e intitolato "Open Road" (disponibile dal 31 marzo prossimo). Seguirà un tour statunitense di un mese.

Dave Davies ha scritto e prodotto il disco insieme a Russ; il primo singolo estratto è una canzone intitolata “Path Is Long”, già online per l'ascolto in streaming.

Ascolta "Path is Long" di Dave Daview su SoundCloud