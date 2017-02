"Sono qui per dimostrare di poter essere degno di essere stato promosso nella categoria big": così Francesco Gabbani commenta in sala stampa la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2017. Il cantautore torna a calcare il palco dell'Ariston dopo aver vinto tra le Nuove Proposte, lo scorso anno, con "Amen".



"Occidentali's karma" è il titolo del brano che Gabbani porta in gara quest'anno, scritto insieme a suo fratello Francesco Gabbani e a Fabio Ilacqua (già co-autore di "Amen"). L'interpretazione del brano, sul palco, è accompagnata da una coreografia che vede il cantautore ballare con una persona travestita da scimmia: "L'anno scorso il mio aspetto ballerino è stato assolutamente istintivo, quest'anno l'ho curato un po' di più", dice, "la scimmia è l'aspetto più emblematico di questo testo: è un brano serio, ai di là della presenza giocosa della scimmia (il verso 'La scimmia nuda balla' è una citazione del libro di Desmond Morris).



Ma conta più Gabbani o più la scimmia? "L'elemento scimmia non è indispensabile, la canzone vive da sé", risponde lui, "le frasi della canzone sono come luoghi comuni, provocazioni per andare oltre la provocazione stessa".



Il cantautore, negli ultimi mesi, ha lavorato alla colonna sonora del film "Poveri ma ricchi", non con un solo brano ma curando tutta la colonna sonora: questo progetto ha lasciato in sospeso per un po' le lavorazioni del suo nuovo disco, che uscirà in primavera.

