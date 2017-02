LP, la voce di "Lost on you", uno dei tormentoni dell'estate scorsa, è tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2017: "Ho sentito molto parlare del Festival, quindi mi rendo conto di quanto sia importante per la cultura italiana", dice in sala stampa.

Attiva discograficamente dal 2001, negli ultimi anni la cantautrice si è fatta apprezzare come firma di canzoni incise da Christina Aguilera, Rihanna, Rita Ora, Leona Lewis e Cher. Sulle sue canzoni, Laura Pergolizzi - questo il suo vero nome: ha origini italiane - dice: "Cerco di essere onesta sia nel modo in cui mi presento nelle mie canzoni che in generale. Cerco di tenere sempre la mente aperta e l'ispirazione viene da tenere aperte le emozioni".

Sollecitata dalle domande di alcuni giornalisti, a proposito della società americana e dei risultati delle recenti elezioni presidenziali commenta: "Mi auguro che in America esca un nuovo Bob Dylan con la forza di unire le persone".

Ad aprile, il tour di LP farà tappa in Italia per tre concerti che la vedranno esibirsi a Nonantola, Padova e Milano, mentre la prossima estate sarà la volta di Roma, Cattolica, Grugliasco e Gardone Riviera.