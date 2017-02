The Verge, citando come fonte un portavoce del gruppo di Menlo Park, riferisce di una fusione tra gli staff di YouTube Music e Google Play Music, i due servizi di streaming erogati rispettivamente dalla piattaforma di media sharing e dalla compagnia tecnologica fondata da Larry Page e Sergey Brin, che a sua volta controlla la piattaforma di video hosting creata da Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim.

"La musica è molto importante per Google e stiamo valutando il modo migliore per unificare le nostre offerte al proposito al fine di offrire il servizio migliori a utenti, partner e artisti", ha spiegato il portavoce del colosso digitale californiano: "Per il momento non ci sarà alcun cambiamento per gli utenti, e che - prima di ogni eventuale modifica - verranno avvertiti per tempo".

La fusione tra i due staff potrebbe essere funzionale nell'ottica di semplificare i negoziati per le licenze con etichette, società di edizioni e artisti, oltre che a creare un'entità sufficientemente robusta da reggere il confronto con l'escalation nel segmento di Apple e Amazon, alle quali - prossimamente - potrebbe aggiungersi anche Facebook.