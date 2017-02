Dopo anni di battaglie legali, la giustizia americana ha assegnato a Universal il diritto di pubblicare in esclusiva i dischi dell'artista di Minneapolis pubblicati per la NPG Records, etichetta che Prince fondò nel 1993 dopo aver interrotto i rapporti con Warner e per la quale sono stati distribuiti sul mercato album come "Emancipation", "Musicology" e "3121".

"L'accordo prevede che Universal e la fondazione intitolata a Prince collaborino anche per valorizzare l'archivio di opere non pubblicate dall'artista nel corso della sua carriera inclusi inediti, outtake, demo e registrazioni dal vivo", si legge in una nota diffusa oggi dalla multinazionale: "Inoltre, a partire dal prossimo anno, Universal otterrà i diritti per gli Stati Uniti di una serie di album pubblicati tra il 1979 e il 1995".

"Universal si è impegnata a onorare la memoria e la visione artistica di Prince", ha commentato il presidente del colosso discografico Lucian Grainge: "Creeremo dei prodotti con la qualità più alta possibile".