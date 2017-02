Per il quarto anno consecutivo la collaborazione tra Radio Airplay e Rockol fornisce classifiche e dati di airplay in tempo reale dei brani in gara.



Accedendo al portale sanremo.radioairplay.fm da qualsiasi dispositivo, fisso e mobile, è possibile visualizzare dati aggiornati in tempo reale e classifiche airplay calcolate sugli effettivi passaggi radiofonici rilevati su un panel di 347 emittenti monitorate da Radiomonitor, azienda multi-nazionale leader del settore.

Le classifiche Full, compilate a partire da giovedì 9 febbraio, riguarderanno i dati cumulativi registrati in ogni singola giornata; le classifiche giornaliere faranno invece riferimento ai dati rilevati ogni 24 ore.



Radiomonitor fornisce in tutto il mondo dati ufficiali anche attraverso I.F.P.I, la federazione internazionale dell’industria fonografica, e utilizza un algoritmo di rilevamento approvato dall’industria musicale, per ottenere e condividere informazioni universalmente riconosciute da tutte le major e dai principali operatori nei diversi territori.

Questa a seguire è la classifica – di nessuna importanza ai fini della competizione canora - del festival di Sanremo stando ai passaggi radio dei brani in gara.

Categoria Campioni (giornata di giovedì 9 febbraio)

1 – Fiorella Mannoia – “Che sia benedetta”

2 – Samuel – “Vedrai”

3 – Giusy Ferreri – “Fa talmente male”

4 – Fabrizio Moro – “Portami via”

5 – Elodie – “Tutta colpa mia”

6 – Ermal Meta – “Vietato morire”

7 – Alessio Bernabei – “Nel mezzo di un applauso”

8 – Clementino – “Ragazzi fuori”

9 – Francesco Gabbani – “Occidentali’s karma”

10 – Lodovica Comello – “Il cielo non mi basta”

11 – Ron – “L’ottava meraviglia”

12 – Sergio Sylvestre – “Con te”

13 – Paola Turci – “Fatti bella per te”

14 – Michele Bravi – “Il diario degli errori”

15 – Marco Masini – “Spostato di un secondo”

16 – Bianca Atzei – “Ora esisti solo tu”

17 – Al Bano – “Di rose e di spine”

18 – Raige e Giulia Luzi – “Togliamoci la voglia”

19 – Michele Zarrillo – “Mani nelle mani”

20 – Chiara – “Nessun posto è casa mia”

21 – Nesli e Alice Paba – “Do retta a te”

22 – Gigi D’Alessio – “La prima stella”

Categoria Nuove Proposte

1 – Marianne Mirage – “Le canzoni fanno male”

2 – Lele – “Ora mai”

3 – Valeria Farinacci – “Insieme”

4 – Tommaso Pini – “Cose che danno ansia”

5 – Francesco Guasti – “Universo”

6 – Leonardo Lamacchia – “Ciò che resta”

7 – Maldestro – “Canzone per Federica”

8 – Braschi – “Nel mare ci sono i coccodrilli”