Verrà distribuito ai negozi dal prossimo 24 marzo "From Deewee", la nuova prova in studio del progetto dei fratelli Stephen e David Dewaele, assenti dal panorama discografico con una vera e propria prova sulla lunga distanza dal 2004, anno di pubblicazione di "Any Minute Now".

Registrato nello studio di proprietà dei Soulwax a Ghent, in Belgio, in una singola session, l'album ha visto operativi in sala di ripresa anche Stefaan Van Leuven, Iggor Cavalera (fratello di Max, anche lui nei Sepultura), Victoria Smith, Blake Davies e Laima Leyton: " Siamo stati ispirati dal 'Transient Program For Drums and Machinery' tour, che ci ha visto suonare dal vivo nell’estate del 2016", hanno spiegato i titolari del progetto, "Abbiamo pensato di riprendere quei brani live e riprodurli con lo stesso identico set up. Stessi musicisti, stessi macchinari e strumentazione. Tutto identico a come era dal vivo".

La band promuoverà il disco per mezzo di un tour che prenderà il via il prossimo 29 marzo da Milano, dove i Soulwax saranno di scena sul palco dei Magazzini Generali.