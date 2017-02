Anche la seconda giornata del festival di Sanremo 2017 è andata in archivio. Tutti i ‘campioni’ hanno avuto la possibilità di presentare sul palco le loro canzoni. La tenzone è iniziata. Diamo la nostra solita occhiata alle nuove quote fornite dalle agenzie di scommesse.

Partiamo dalla Snai che oggi propone una quota ancora più bassa per la vittoria finale di Fiorella Mannoia, ora valutata a 1.,65 (vale a dire che per ogni euro giocato se ne vincono 1.65), seguita da Sergio Sylvestre a 6; poi Fabrizio Moro a 7; Elodie a 9; Francesco Gabbani a 12; Marco Masini a 13; Ermal Meta, Chiara e Albano a 15; Gigi D’Alessio a 17; Michele Bravi a 18; Lodovica Comello e Michele Zarrillo a 20; Paola Turci a 25; Ron e Samuel a 35; Giusy Ferreri e Bianca Atzei a 50; Nesli e Alice Paba e Alessio Bernabei a 65; Raige e Giulia Luzi a 75; a chiudere Clementino a 85.

Queste invece le quote Sisal: Fiorella Mannoia è sempre la favorita numero uno a 1.80; a seguire Sergio Sylvestre a 6; poi Elodie a 9; Marco Masini, Michele Bravi, Fabrizio Moro, Ermal Meta e Chiara a 12; Gigi D’Alessio e Albano a 16; Lodovica Comello e Francesco Gabbani a 20; Michele Zarrillo e Paola Turci a 25; Samuel e Alessio Bernabei a 50; Giusy Ferreri, Ron, Raige e Giulia Luzi, Nesli e Alice Paba e Bianca Atzei a 66 e, infine, Clementino a 100.

L’agenzia Eurobet propone come favorito per la vittoria finale Fiorella Mannoia a 1.70; poi Sergio Sylvestre a 5; Fabrizio Moro a 6; Ermal Meta a 7; Francesco Gabbani e Elodie a 8; Michele Zarrillo e Gigi D’Alessio a 15; Chiara a 18; Albano a 21; Michele Bravi a 23; Lodovica Comello e Marco Masini a 26; Giusy Ferreri a 31; Ron a 36; Paola Turci a 41; Bianca Atzei, Samuel e Nesli e Alice Paba a 51; Raige e Giulia Luzi, Clementino e Alessio Bernabei a 71.

Nulla di nuovo sotto il cielo, Fiorella Mannoia è sempre più la favorita principale alla vittoria finale di questa edizione del festival di Sanremo. Le sue quote scendono sempre più, indice che i bookmaker confidano moltissimo in lei. E Sergio Sylvestre rimane il secondo favorito per vincere la rassegna che si tiene nella cittadina ligure. Alle spalle di questo duo dato per ‘sicuro’ si fa largo Fabrizio Moro e rimane ben quotata anche Elodie. Ha scalato posizioni – dopo l’esibizione di ieri sera – anche Francesco Gabbani.