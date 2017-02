Ci risiamo: come successo ieri, anche questa mattina sono comparsi sulla pagina Wikipedia dedicata al Festival di Sanremo 2017 i presunti dati relativi alle votazioni del televoto e della sala stampa relativi agli 11 big che si sono esibiti ieri sera.

Stando a questi dati, il big più televotato della seconda serata del Festival sarebbe stato, con il 23% delle preferenze, Francesco Gabbani (in gara con "Occidentali's karma"), seguito al secondo posto con il 20% dei voti da Sergio Sylvestre (in gara con "Con te") e al terzo posto con il 9% Michele Bravi (in gara con "Il diario degli errori"). Paola Turci, in gara con "Fatti bella per te", sarebbe la meno televotata, con appena l'1% delle preferenze. Bianca Atzei, in gara con "Ora esisti solo tu", non sarebbe riuscita a spingersi oltre il 2%. Raige e Giulia Luzi, in gara con "Togliamoci la voglia", invece, si sarebbero fermati al 3% dei voti.

Anche la giuria della sala stampa avrebbe deciso di premiare Francesco Gabbani, primo con il 25% dei voti, seguito da - nell'ordine - Paola Turci (in gara con "Fatti bella per te", 19% delle preferenze) e Marco Masini (in gara con "Spostato di un secondo", 12%). A Raige e Giulia Luzi sarebbe andato l'1% dei voti della sala stampa, a Bianca Atzei il 2%, a Nesli e Alice Paba - in gara con "Do retta a te" - il 3% delle preferenze.

I dati comparsi su Wikipedia nella giornata di ieri, come riportato da Rockol, sono stati smentiti sia dal presidente di Ipsos Nando Paglioncelli (la società che riceve ed elabora le votazioni del Festival di Sanremo) sia dall'ufficio stampa della manifestazione. E anche il direttore di Rai1, Andrea Fabiano, durante la conferenza stampa della giornata di ieri, ha fatto sapere che i dati non sarebbero da considerarsi attendibili.

Noi ve li riportiamo così per come sono stati pubblicati su Wikipedia: aspetteremo domenica, giorno in cui l'organizzazione del Festival renderà noti i risultati delle votazioni di tutte le serate, per confrontarli con quelli reali.