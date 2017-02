In vista del duetto che la fresca protagonista dell'halftime show dell'ultimo Super Bowl e i giganti californiani dell'heavy metal terranno alla serata di gala dei Grammy Awards, in programma allo Staples Center di Los Angeles nella notte (ora italiana) di domenica 12 febbraio, Lady Gaga - intervistata da Zane Lowe sulla radio online Apple Music - ha svelato qualche retroscena della collaborazione non lesinando complimenti a James Hetfield e compagni.

L'idea di unire le forze, ha spiegato Miss Germanotta, sarebbe nata "a casa di Bradley [Cooper]": "C'era anche Lars [Ulrich], era una specie di serata tra amici", ha spiegato la cantante. "I Metallica li ho visti dal vivo un paio di volte, ma sono stata a un loro concerto, di recente, e devo dire una cosa: questa ragazzi, oggi, suonano meglio di quanto non abbiano mai suonato in vita loro".

La cerimonia dei Grammy Awards 2017 prenderà il via alle 2 del mattino (ora italiana) del prossimo lunedì 13 febbraio: al momento, non è ancora chiaro in che porzione dello show sarà collocato il set congiunto di Metallica e Lady Gaga.