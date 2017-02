Che sia il lato tenero dei rocker o un team di marketing che si guadagna lo stipendio, decidetelo voi: la band di Axl Rose ha lanciato per San Valentino uno speciale gadget dedicato alle coppie che vogliano celebrare la festa degli innamorati sotto il segno dei Guns N' Roses.

Negli Stati Uniti è stato infatti lanciato - in partnershio con la società specializzata 1800flowers.com - il Guns N’ Roses Not In This Lifetime Bouquet, mazzo da 12 o 24 rose al quale vengono abbinati due biglietti per una delle date del tour americano della band di "Appetite for Destruction".

La versione più economica, da dodici rose, è in vendita al prezzo di 56,99 dollari più spese di spedizione, quella deluxe - da ventiquattro - a 76,99 dollari.

Il tour americano dei Guns N' Roses partirà dopo la tranche europea - che toccherà anche l'Italia il 10 giugno, con una tappa a Imola - il prossimo 27 luglio da St. Louis.