Pubblicato il 23 gennaio 2017, "Servizio d’ordine" è il nuovo Ep di firmato Spartiti, il duo formato da Jukka Reverberi (Giardini di Mirò) e Max Collini (OfflagaDiscoPax). L’EP, disponibile sia in formato cd sia in download digitale per l'etichetta Woodworm (distribuzione Audioglobe), contiene quattro brani e una traccia bonus registrata dal vivo, per oltre mezz’ora di musica. Un lavoro che rappresenta il completamento del percorso intrapreso dal duo reggiano con l'album "Austerità", che da marzo a settembre li ha portati in tour in tutta Italia e all’estero. Registrato nel dicembre 2016 da Bruno Germano al Vacuum Studio di Bologna, in “Servizio d’ordine” trovano posto brani già presentati dal vivo nel tour di “Austerità”, come il singolo (e video) che dà il titolo all’opera e “Ida e Augusta”, assieme a inediti assoluti nati recentemente in sala di registrazione (“Elena e i Nirvana”) e a ritorni di fiamma mai incisi in studio (“Borghesia”).

Più il tempo passa e, con sempre nuova musica in cuffia, più penso quanto questo matrimonio dovesse essere celebrato. E quanto fortunati siamo ora; per lo meno io sono veramente soddisfatto dell’unione che ha generato Spartiti. Jukka Reverberi e Max Collini stanno bene insieme, si completano come pochi e la tensione che si crea in quello spazio che...

