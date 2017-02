Il risultato congiunto del televoto del pubblico a casa e della votazione della sala stampa dell'Ariston ha determinato una prima classifica degli undici Campioni che si sono esibiti questa sera mercoledì 8 febbraio.

I tre ultimi classificati affronteranno i tre Campioni peggio classificati di ieri sera (martedì 7 febbraio) - Giusy Ferreri, Ron e Clementino - in un "torneo di eliminazione" che si terrà giovedì sera 9 febbraio e dal quale usciranno i primi due Campioni che non accederanno alla serata finale.

Ecco i nomi degli ultimi tre classificati di stasera mercoledì 8 febbraio: Nesli e Alice Paba, Bianca Atzei, Raige e Giulia Luzi.

