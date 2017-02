Terminata l'esibizione delle prime quattro Nuove Proposte, di cui qui sotto elencati nomi, titoli delle canzoni e autori

Marianne Mirage, "Le canzoni fanno male" (Kaballà, Bianconi)

Francesco Guasti, "Universo" (Guasti, Musumeci, Ciccotti)

Braschi, "Nel mare ci sono i coccodrilli" (Braschi, Marches)

Leonardo Lamacchia, "Ciò che resta" (Lusini, Pollex, Lamacchia)

il televoto e la giuria della sala stampa hanno decretato che alla finale di venerdì accedono Francesco Guasti e Leonardo Lamacchia.

Vengono eliminati Marianne Mirage e Braschi.



LA VIDEOINTERVISTA A MARIANNE MIRAGE



LA VIDEOINTERVISTA A FRANCESCO GUASTI



LA VIDEOINTERVISTA A BRASCHI



LA VIDEOINTERVISTA A LEONARDO LAMACCHIA