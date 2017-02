A pochi minuti dall'inizio della seconda serata del Festival di Sanremo 2017 è stata resa nota la scaletta definitiva con l'ordine di uscita dei cantanti in gara (sia gli 11 big che le 4 Nuove Proposte) e degli ospiti. Eccola, di seguito:



Carlo Conti introduce la serata: presenta le prime 4 Nuove Proposte in gara, spiega il regolamento delle votazioni e apre il televoto



Marianne Mirage canta "Le canzoni fanno male" (di Francesco Bianconi e Kaballà)



Francesco Guasti canta "Universo" (di Guasti, Musumeci, Ciccotti)



Braschi canta "Nel mare ci sono i coccodrilli" (di Braschi, Marches)



Leonardo Lamacchia canta "Ciò che resta" (di Lusini, Pollex, Lamacchia)



Carlo Conti dà lo stop al televoto e legge l'esito delle votazioni



Apertura affidata all'illusionista Hiroki Hara



Carlo Conti spiega il regolamento delle votazioni per gli 11 big che si esibiranno e dà il via al televoto



Bianca Atzei canta "Ora esisti solo tu" (testo e musica: Francesco Silvestre)



Marco Masini canta "Spostato di un secondo" (testo e musica: Marco Masini, Diego Calvetti, Zibba)



Ingresso di Francesco Totti



Nesli e Alice Paba cantano "Do retta a te" (autore testo: Francesco Tarducci; autori musica: Francesco Tarducci, Orazio Grillo)



Sergio Sylvestre canta "Con te" (autore testo: Giorgia Todrani; autori musica: Sergio Sylvestre, Stefano Maiuolo)



Tutti cantano Sanremo: ingresso di Salvatore Nicotra, "impiegato modello"



Gigi D'Alessio canta "La prima stella" (testo e musica: Gigi D'Alessio)



Intervento di Maurizio Crozza



Michele Bravi canta "Il diario degli errori" (autore testo: Alfredo Rapetti Mogol; autori musica: Federica Abbate, Giuseppe Anastasi)



Francesco Totti torna sul palco per un'intervista con i due conduttori e accenna "Si può dare di più" (il successo sanremese di Tozzi, Morandi e Ruggeri del 1987)



Paola Turci canta "Fatti bella per te" (testo e musica: Paola Turci, Giulia Anania, Davide Simonetta, Luca Chiaravalli)



Ingresso di Robbie Williams, che canta il nuovo singolo estratto dall'ultimo album "The heavy entertainment show", "Love my life"



Francesco Gabbani canta "Occidentali’s Karma" (autore testo: Fabio Ilacqua, Francesco Gabbani, Luca Chiaravalli; autori musica: Francesco Gabbani, Filippo Gabbani, Luca Chiaravalli)



Ingresso Giorgia, che canta il nuovo singolo estratto dall'ultimo album "Oronero", "Vanità", e poi esegue in medley i suoi successi sanremesi: "E poi", "Come saprei" e "Di sole e d'azzurro"



Michele Zarrillo canta "Mani nelle mani" (testo e musica): Michele Zarrillo, Giampiero Artegiani



Ingresso di Sveva Alviti, attrice protagonista del film "Dalida", in onda il 15 febbraio su RaiUno - l'attrice accenna "Ciao amore ciao" di Luigi Tenco



Ingresso dell'attore Keanu Reeves



Chiara canta "Nessun posto è casa mia" (testo e musica: Niccolo' Verrienti, Carlo Verrienti)



Raige e Giulia Luzi cantano "Togliamoci la voglia" (testo e musica: Alex Andrea Vella, Sergio Vallarino, Antonio Iammarino, Luca Chiaravalli)



Ingresso dei comici Enrico Brignano, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che cantano "Tre somari e tre briganti", "Sentimental", "Un bacio a mezzanotte", "Donna, "Aggiungi un posto a tavola" e "Raggio di sole"



Ingresso dei Biffy Clyr, che suonano "Re-arrange"



Collegamento con Radio 2



Stop al televoto



Collegamento con Rocco Tanica dalla sala stampa dell'Ariston



Conti e De Filippi leggono la classifica provvisoria con gli 8 artisti salvi e gli ultimi 3 "a rischio eliminazione"



Collegamento con Nicola Savino per il DopoFestival

