Già visto alla seconda edizione di The Voice of Italy nel 2014 - era nella squadra di Raffaella Carrà e si classificò terzo l'anno in cui vinse Suor Cristina - Tommaso Pini ha conquistato un posto nella rosa delle otto Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2017: in gara porta "Cose che danno ansia", brano che fa parte dell'omonimo disco, nei negozi dal 10 febbraio, prodotto da Sergio Dall'Ora (conosciuto proprio a The Voice, dove era vocal coach dei cantanti della squadra della Carrà).

"Questo disco parla di me e delle esperienze che ho fatto negli ultimi tre anni, i viaggi in Inghilterra, in Svezia... Rappresenta tutte le contaminazioni che mi hanno influenzato nel corso di questi anni: è un album variegato, ci sarà la parte più buffa di me ma anche canzoni più seriose", spiega il cantautore in sala stampa a proposito del suo album.

"Tirare fuori le mie idee, anche rischiando, perché ormai i compromessi non servono a niente: questa è stata sempre la mia logica", dice, "credo che oggi ci voglia uno sprint e la voglia di essere sé stessi, senza aver paura dei giudizi".