La filiale italiana di Google ha reso noti i nomi dei protagonisti della sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana più ricercati sul popolarissimo motore di ricerca: tra gli ospiti musicali, a conquistare i favori degli navigatori del Web è stato Tiziano Ferro, ieri sera sul palco del Teatro Ariston per un intenso omaggio a Luigi Tenco, del quale è ricorso da pochi giorni il cinquantesimo anniversario della scomparsa, seguito dalla latin star internazionale Ricky Martin.

Venendo ai concorrenti veri e propri del Festival di Sanremo, a beneficiare maggiormente del second screen sono stati i fan di Fiorella Mannoia, seguiti da quelli di Fabrizio Moro ed Elodie.

Nella classifica generale riguardante Sanremo 2017, tuttavia, a tenere banco sono stati due grandi assenti: il primo è Bob Dylan, neo-premio Nobel per la Letteratura impersonato - con esiti dibattuti - nel corso della prima serata dall'imitatore Ubaldo Pantani, e il secondo è Beppe Vessicchio, il direttore d'orchestra storica colonna della competizione canora che, per una serie di circostanze, quest'anno non salirà sul podio.

E, dato che siamo italiani, e a look ci teniamo, non sono mancate le ricerche orientate al mondo della moda: nella top ten delle ricerche registrate da Google in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2017 ci sono "Abiti Maria De Filippi" e "Vestito Elodie", a dimostrare anche anche se il festival è quello della canzone, anche l'occhio vuole la sua parte...