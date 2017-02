Sono 537,4 mila i tweet con postati con l’hashtag #Sanremo2017 durante la prima giornata del Festival su RAI1, di cui 487,8 mila tweet, il 90,8% del totale, durante il programma. Sono dati della Data Room che TIM, sponsor unico del Festival, ha allestito a Sanremo.

Altri dati:

· Durante la prima puntata del Festival 69.508 utenti unici su Twitter hanno usato l’hashtag #Sanremo2017

· L’orario durante il quale sono stati pubblicati più tweet con #Sanremo2017 è stato tra le 21:34 e le 21:35 con 5.053 mila tweet in un minuto, quando Maria De Filippi si è seduta sulla scalinata dell’Ariston, tra l’esibizione di Fabrizio Moro e l’ingresso di Roul Bova

· L’artista della prima giornata del Festival più twittato è stata Lodovica Comello con 16.240 tra mention e retweet

· L’ospite della prima giornata del Festival che ha ottenuto più conversazioni su Twitter è Tiziano Ferro con 18.036 tra mention e retweet. L’artista è stato inoltre ricercato più di 200.000 volte su Google durante tutta la giornata.