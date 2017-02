Vincitore tra le Nuove Proposte lo scorso anno con "Amen", Francesco Gabbani partecipa quest'anno al Festival di Sanremo tra i "big": "Sono tornato al Festival perché l'anno scorso è stata un'esperienza di vita fantastica, indipendentemente dai risultati che ho ottenuto", dice il cantautore, "fondamentalmente il Festival di Sanremo rappresenti, per chi fa musica in Italia, un palco importante: è una buona occasione per far conoscere la mia musica".

"Occidentali's karma" è il titolo del brano, scritto insieme a Filippo Gabbani, Fabio Ilacqua e Luca Chiaravalli, che Gabbani presenta sul palco dell'Ariston: "Credo che rappresenti nuovamente la formula con cui io ho intenzione di continuare a far musica, il connubio tra leggerezza e freschezza: è melodica, ma il testo propone degli spunti di riflessione sui modi di vivere dei nostri giorni, occidentali".