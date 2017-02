A distanza di sedici anni dalla sua ultima partecipazione in gara al Festival, la cantautrice romana torna a Sanremo. Lo fa con "Fatti bella per te", brano scritto insieme a Giulia Anania, Luca Chiaravalli e Davide Simonetta: "Torno in gara al Festival di Sanremo perché mi sembra la prima volta, ma soprattutto perché ho un pezzo vero, forte, che racconta la mia storia di oggi", dice Paola Turci, "il tema è l'accettazione di sé stessi, lo scegliere di piacersi, di volersi bene".

Accedi alla web-app gratuita degli effettivi passaggi radiofonici delle canzoni di Sanremo in tempo reale, divisi per categorie Campioni e Nuove Proposte, calcolati da Radiomonitor su un panel di circa 350 emittenti monitorate in Italia.

© Radio Airplay powered by Rockol - riproduzione vietata.

Per la serata delle cover la cantautrice ha scelto di reinterpretare "Un'emozione da poco", la canzone portata al successo da Anna Oxa, seconda classificata al Festival del 1978: "Una canzone che mi ha fatto scoprire il Festival di Sanremo: ero piccola e mi ha sconvolto. Ha una grinta che è pari a quella che oggi voglio portare io sul palco", racconta a proposito del pezzo scritto da Ivano Fossati e Guido Guglielminetti. La cover di "Un'emozione da poco" e il pezzo sanremese saranno entrambi contenuti all'interno del nuovo disco di Paola Turci, "Il secondo cuore", nei negozi dal 31 marzo.Il 9 maggio la cantautrice sarà in concerto all'Auditorium Parco della Musica, mentre il 22 salirà sul palco dell'Auditorium la Verdi Fondazione Cariplo di Milano: si tratta delle due date che anticipano il nuovo tour.