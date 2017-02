Braschi è uno dei due cantanti che si è guadagnato un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2017 grazie alla vittoria del concorso Area Sanremo: "È stata un'esperienza davvero importante e molto formativa", dice il cantautore durante l'incontro in sala stampa, "in particolare, i dieci giorni di corsi ti permettono di mettere a fuoco il tuo essere un cantante o un cantautore non solo nel momento in cui hai un riflettore puntato sulla faccia ma in tutti gli aspetti che fanno parte della vita di chi fa questo mestiere: l'aspetto autorale, le edizioni, gli uffici stampa".

Sul palco dell'Ariston, Braschi presenta "Nel mare ci sono i coccodrilli", scritta insieme a Massimo Marches e intitolata come un romanzo di Fabio Geda (presente all'incontro): "Ho letto il suo libro, ho voluto intitolare la canzone con lo stesso titolo: parla dello stesso argomento, la storia sullo sfondo è la stessa: è una canzone catchy che parla delle persone che mettono la loro vita e i loro sogni su un gommone", racconta il cantautore.

Braschi ha pubblicato nel 2014 un EP realizzato in collaborazione con la band americana dei Calexico: "Li ascoltavo di continuo durante il liceo, quando sono riuscito a registrato con loro il mio primo EP ho realizzato un grande sogno", dice. Nei negozi dal 10 febbraio il nuovo album del cantautore, "Trasparente".