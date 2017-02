Sulla pagina di Wikipedia dedicata al Festival di Sanremo 2017, nel dettaglio della prima serata della manifestazione, sono comparsi i dati percentualizzati dei risultati del televoto e del voto della giuria della sala stampa relativi agli 11 big che si sono esibiti nel corso della serata.

Secondo questi dati, Fabrizio Moro (in gara con "Portami via") e Elodie (in gara con "Tutta colpa mia") avrebbero ottenuto entrambi il 25,3% delle preferenze del televoto, seguiti da Fiorella Mannoia (in gara con "Che sia benedetta") con il 23,1% dei voti.

I meno televotati, sempre stando a quanto si legge su Wikipedia, sarebbero Ron (in gara con "L'ottava meraviglia"), che non sarebbe riuscito a spingersi oltre lo 0,2% delle preferenze del pubblico da casa, e Giusy Ferreri (in gara con "Fa talmente male"), che avrebbe ottenuto appena lo 0,3% dei voti del pubblico.

La giuria della sala stampa dell'Ariston avrebbe premiato Fiorella Mannoia con il 32,5% dei voti, seguita da Fabrizio Moro con il 24% dei voti e da Elodie con il 17,8% dei voti. I meno votati dai giornalisti accreditati sarebbero Giusy Ferreri (che avrebbe ottenuto solo lo 0,8% dei voti), Lodovica Comello (in gara con "Il cielo non mi basta", 0,9% dei voti) e Clementino (in gara con "Ragazzi fuori", 1% delle preferenze dei giornalisti).

Ricordiamo che il meccanismo delle votazioni delle prime due serate del Festival prevede che i risultati percentualizzati del televoto vengano sommati al voto percentualizzato della giuria della sala stampa: i due distinti risultati pesano entrambi per il 50% sulla classifica finale.

Stando ai dati comparsi su Wikipedia, la media dei risultati del televoto e del voto della sala stampa vedrebbe Fiorella Mannoia al primo posto della classifica finale della prima serata con il 25,2% dei voti, seguita al secondo posto da Fabrizio Moro con il 22,4% dei voti e al terzo posto da Elodie con il 19,5% dei voti. Giusy Ferreri sarebbe finita tra gli ultimi tre, eliminati provvisori, con lo 0,5% dei voti, mentre Ron e Clementino sarebbero finiti al penultimo e terzultimo posto con il 2,6% dei voti.

Wikipedia è un'enciclopedia online a contenuto libero e collaborativa: questo vuol dire che chiunque può scrivere su Wikipedia e che, anche se l'obiettivo dell'enciclopedia è quello di pubblicare dati oggettivi, non sono sempre attendibili le informazioni che si trovano pubblicate su Wikipedia.

Sentito da Rockol, il presidente di Ipsos Italia Nando Paglioncelli, la società che riceve ed elabora i dati relativi alle votazioni del Festival di Sanremo, ha detto a proposito delle informazioni comparse su Wikipedia: "Impossibile, i dati sono riservati". Per l'ufficio stampa del Festival, invece, i dati pubblicati non sarebbero attendibili e non corrisponderebbero a quelli reali.