Queste righe sono dedicate agli amanti della teoria della cospirazione, a tutti quelli che le cose non sono mai come sembrano. A prescindere. Allora vi diciamo: e se Stevie Wonder non fosse cieco?

TMZ ha postato un video in cui il loro inviato scambia qualche battuta con Wonder. Viene chiesto al musicista non vedente se ci sono possibilità che possa interpretare un reality su se stesso. Probabilmente no, la sua risposta, anche se dice che avrebbe potuto usare i soldi guadagnati con il reality per acquistare un paio di aerei...allora l'intervistatore di TMZ incalza chiedendo se li avrebbe guidati lui gli aerei. Wonder dice di sì. In realtà ho già condotto un aereo un paio di volte e sono anche atterrato. E chiude: "Quest'anno dico tutta la verità (sulla vista)".