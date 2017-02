“Orfeo l’ha fatto apposta” è il titolo del primo LP firmato da Pietro Berselli, cantautore bresciano d’origine ma padovano d’adozione. Un titolo che suggerisce la chiave di lettura del disco: il mito di “Orfeo ed Euridice” rivisitato sotto una luce moderna. Orfeo decide di illudere Euridice, con la promessa di donarle una seconda vita, per poi tradirla all’ultimo momento, voltandosi. In questo modo, il poeta, grazie al dolore che ha deciso di causare a Euridice e a se stesso, soffre una seconda volta e dalla sua perdita ritrova l’ispirazione per scrivere nuove musiche e poesie, diventando così immortale nel ricordo per la sua fama. Con l’alter ego di un nuovo Orfeo sadico e masochista, Pietro Berselli esorcizza i suoi demoni e canta i suoi fallimenti in vista di una rinascita. Registrato al Groove Studio di Casale Sul Sile (VE) con la produzione artistica di Tommaso Mantelli (Captain Mantell, Teatro degli Orrori) tra Febbraio e Marzo del 2016, “Orfeo l’ha fatto apposta” segna l’esordio di un cantautore dal background post rock e dal songwriting pulito ed ispirato.

Disco d’esordio davvero sopraffino, questo di Pietro Berselli. Lo dico dopo averlo ascoltato alla vecchia maniera, con le cuffie per i fatti miei e poi la sera, in auto, in autostrada dove si sa… i dischi hanno tutto un altro sapore...

