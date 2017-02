"Torno a Sanremo perché ho finito da poco un disco che uscirà tra qualche giorno. Si intitola 'Vivere e rinascere': quale occasione migliore per presentarlo, se non il palco dell'Ariston?": così il cantautore romano commenta il suo ritorno in gara al Festival di Sanremo a distanza di nove anni dalla sua ultima partecipazione, quella del 2008 con "L'ultimo film insieme". Sul palco dell'Ariston, Michele Zarrillo presenta "Mani nelle mani", scritta insieme a Giampiero Artegiani: "Tratta di un argomento molto bello, che è quello dell'incontro tra due persone, l'intreccio delle mani continuo, la fase dell'innamoramento", dice.

Nella serata delle cover, il cantautore interpreta "Se tu non torni" di Miguel Bosé: "È una canzone che ho amato tanto, mi ricorda un periodo molto bello della mia vita, nel 1993 ho fatto il mio primo tour teatrale e tra uno spostamento e l'altro ascoltavo sempre questo pezzo, in macchina", spiega a proposito della scelta.