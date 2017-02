L'ex Destiny's Child è stata denunciata per aver utilizzato senza permesso un campione incluso nel brano "Formation", brano originariamente incluso nell'album "Lemonade" del 2016: a intentare l'azione legale nei confronti di Beyoncé sono stati gli eredi di Messy Mya, star di Youtube di New Orleans assassinato nel 2010 in circostanze mai del tutto chiarite.

Nello specifico, il sample incriminato è quello dove lo youtuber chiede "What happened after New Orleans?" ed esclama “Bitch, I’m back. By popular demand" ("Cosa è successo dopo New Orleans?", in riferimento alle difficili condizioni dei cittadini più vulnerabili economicamente dopo l'uragano Katrina, e "Sono tornato, stronzi. A grande richiesta"), inserito all'inizio del brano.

Gli eredi di Anthony Barre - questo il nome della webstar all'anagrafe - richiedono ora, stando a quanto riferito da TMZ, 20 milioni di dollari per "diritti d'autori non corrisposti e altri danni economici".