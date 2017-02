La cantante britannica di origini Tamil ha postato sui propri canali social l'anteprima e il testo di una nuova canzone, intitolata "Powa": il testo del brano, come era lecito aspettarsi da M.I.A., è ricco di riferimenti a tematiche sociali, e chiama in causa diversi personaggi statunitensi (e non) di altissimo profilo del mondo della politica e dello spettacolo.

"... non sono Obama, non sono Osama [Bin Laden] (...) Non sono Rihanna, né Madonna, né Mariah [Carey] o Ariana [Grande] / sono in giro per il mondo a combinare casini / sono la vera Spice Girl...", canta l'artista nel brano, del quale, al momento, non è data sapere la destinazione discografica: M.I.A., infatti, ha pubblicato il suo ultimo album di inediti, "AIM", solo lo scorso 9 settembre, e - al momento - non è prevista la pubblicazione di suoi nuovi lavori.

Contestualmente al teaser audio postato sul suo account Twitter, M.I.A. ha fatto sapere di essere stata incaricata dagli organizzatori del Meltdown Festival di curare la direzione artistica della rassegna, in programma a Londra tra i prossimi 9 e 18 giugno.

"Per me sarà un'opportunità per organizzare una settimana che mostri al pubblico diversi generi musicali che hanno rappresentato una fonte di ispirazione l'uno per l'altro", ha spiegato l'artista: "I diversi stili si supportano a vicenda, ridefinendo il concetto di melting pot. Rispettate la storia, non viveteci dentro. Ho in programma di assemblare un programma con gli artisti più lungimiranti che abbiano mai contribuito alle nostre vite. Quando la musica rappresenta una fonte di ispirazione, non ha barriere".