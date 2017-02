Gli organizzatori del South by Southwest 2017, grande happening che annualmente, a marzo, raduna il gotha dell'industria musicale, cinematografica, informatica e culturale ad Austin, Texas, hanno comunicato oggi altri ospiti che verrano coinvolti nella manifestazione in qualità di relatori.

Per la prossima edizione del festival, che avrà luogo tra i prossimi 10 e 19 marzo, a intrattenere le platee col microfono alla mano - ma senza una band alle spalle - saranno la popstar Kesha (protagonista negli ultimi tempi di un aspro scambio di accuse finito in tribunale con il suo ex produttore Dr. Luke, che proprio oggi l'ha accusata di non avergli corrisposto oltre un milione di dollari in diritti d'autore), Mick Fleetwood, batterista e co-fondatore dei Fleetwood Mac, il già bassista dei Nirvana Krist Novoselic, il wrestler e rapper John Cena, Cindy Wilson dei B52's e l'attore, sceneggiatore, produttore cinematografico e regista canadese Seth Rogen.

Tra i relatori, è stata confermata anche la presenza dell'astronauta della missione Apollo 11 Buzz Aldrin, il senatore Cory Booker, l'attrice Julia-Louis Dreyfus, la presidente della Gay & Lesbian Alliance Against Defamation Sarah Kate Ellis, l'attore Bob Odenkirk ("Better Call Saul", "Breaking Bad") e il fondatore e presidente di Tinder Sean Rad.

Tra gli altri interventi al prossimo SXSW sono già stati confermati quelli di Lee Daniels, Jennifer Doudna, Gareth Edwards, Adam Grant, il direttore creativo della Web radio di Apple Beats 1 Zane Lowe, Cory Richards e il produttore e co-fondatore degli Nile Rodgers.